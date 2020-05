Decreto rilancio: bene per i parchi nazionali, ma servono migliorie per tutte le aree protette

Giampiero Sammuri: compensazioni agli enti gestori per calo entrate da turismo ed estensione delle ZEA a parchi regionali e AMP

19 Maggio 2020

Su Greenreport il commento del presidente di Federparchi sulle norme per i parchi nel "decreto rilancio", che sta per essere pubblicato, con alcune proposte di miglioramento che guardano a tutto il sistema delle aree naturali protette. Il problema principale, sostiene Sammuri, deriva dal fermo dell’intera filiera che lega le comunità con le aree naturali protette e che ruota sul turismo sostenibile. Bene gli interventi del governo, ma occorrono compensazioni agli enti gestori per una ripresa economica all’insegna della sostenibilità e serve l’estensione delle Zone Economiche Ambientali dai soli parchi nazionali a tutte le aree protette, iniziando dai parchi regionali e dalle Aree Marine.

