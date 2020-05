LEX proroga termini adempimenti per impianti di elevazione e sollevamento

Dodici mesi di proroga per impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico

19 Maggio 2020

La legge n. 27/2020, di conversione del d. l. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” e in vigore dal 30 aprile 2020, ha introdotto una serie di ulteriori novità di interesse per gli Enti Locali.