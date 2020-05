LEX Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale

20 Maggio 2020

Il Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è quindi diventato operativo. Pubblichiamo qui di seguito il link per accedere al testo completo, suddiviso anche per articoli, del provvedimento riguardante le misure economiche per il Paese a seguito dell’emergenza sanitaria.

LINK ALLA GAZZETTA UFFICIALE DL RILANCIO