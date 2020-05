LEX ANAC su stop contributi per gare appalto dal 19 maggio

Precisazione su “avvio procedure di gare” sia per stazioni appaltanti che operatori eocnomici

21 Maggio 2020

L'Anac ha emanato il Comunicato 20 maggio 2020, con cui avverte che l’art. 65 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici non sono tenuti al pagamento dei contributi per procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020; l'Autorità precisa che per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta; la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio; restano comunque fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016.