24 maggio, “i parchi per la salute” lo slogan della giornata europea dei parchi 2020

Scelto nel 2019 si è rivelato opportuno con al funzione delle aree protette con l'emergenza sanitaria

22 Maggio 2020

Mai come quest’anno lo slogan individuato sin dal settembre dello scorso anno per la giornata europea dei parchi è quanto mai appropriato: “i Parchi per la Salute”. Nel corso della Conferenza internazionale di Uppsala del 2019, ben prima dell’arrivo del Covid19, fu messo al centro delle iniziative delle aree protette per il 2020 il rapporto fra la natura e la salute degli uomini, con evidenza sugli effetti benefici del contatto fisico con gli ambienti naturali. A causa dell’emergenza sanitaria globale le celebrazioni di quest’anno sono prevalentemente in versione digitale.

Come tutti gli anni il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa di Europarc per ricordare il giorno in cui, nel 1909, vennero istituiti in Svezia i primi nove parchi nazionali in Europa. In Italia i primi Parchi furono creati nel 1922: il Gran Paradiso e il quello d’Abruzzo.