LEX Linee Guida Conferenza Regioni su ripresa attività produttive per settori

Con schede di settore, anche di interesse per le aree naturali protatte

26 Maggio 2020

Pubblichiamo le linee guida della Conferenza delle regioni su ripresa attività produttive con schede dettagliate per settori, comprensivi di attività turistiche di interesse per le aree naturali protette.

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

SCHEDE PER ATTIVITA’ NEI SEGUENTI SETTORI

RISTORAZIONE

● ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

● STRUTTURE RICETTIVE

● SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

● COMMERCIO AL DETTAGLIO

● COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

● UFFICI APERTI AL PUBBLICO

● PISCINE

● PALESTRE

● MANUTENZIONE DEL VERDE

● MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

● STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

● RIFUGI ALPINI

● ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

● NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

● INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

● AREE GIOCHI PER BAMBINI

● CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

● FORMAZIONE PROFESSIONALE

● CINEMA E SPETTACOLI

● PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

● SAGRE E FIERE

● SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

● STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

● PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE