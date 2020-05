Auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti dei parchi siciliani

Regione Sicilia sblocca le nomine per parchi Etna, Nebrodi, Madonie e Alcantara,

26 Maggio 2020

Federpachi-Europarc Italia esprime soddisfazione per le nomine dei nuovi presidenti dei parchi siciliani ed auspica possano ridare slancio all’azione delle principali aree naturali protette dell’isola. La giunta regionale ha infatti nominato Carlo Caputo alla presidenza del Parco dell’Etna, Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi, Angelo Merlino al Parco delle Madonie e Giuseppe Arena al Parco dell’Alcantara. Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, nel complimentarsi per le nomine con i neopresidenti augurando loro buon lavoro, ha ringraziato l’assessore regionale all’ambiente e territorio Totò Cordaro per l’impegno profuso ed ha annunciato che si recherà presto in Sicilia al fine di rafforzare la già proficua collaborazione fra i parchi e la federazione delle aree protette, nell’interesse della tutela della biodiversità e per uno sviluppo sostenibile.