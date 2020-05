Difendiamo la natura, insieme. Dona il 5 x mille ai parchi nazionali italiani. Al via campagna di Federparchi

Sul canale YouTube di Federparchi lo spot per il contributo ai parchi nazionali

27 Maggio 2020

I Parchi Nazionali proteggono il patrimonio naturale italiano, viverli attivamente contribuisce al benessere psico-fisico creando un legame fra i Parchi e la salute di piante, animali e persone. Per questo è importante favorire il turismo sostenibile nelle aree protette italiane, per un futuro più consapevole, per preservare le meraviglie naturali italiane.

I parchi nazionali lanciano una campagna per il 5x1000 con lo slogan “difendiamo la natura, Insieme, dona il 5 x mille ai Parchi Nazionali Italiani” con uno spot di 15 secondi, realizzato da Federparchi, che è un concentrato di biodiversità, paesaggi, scenari mozzafiato e gemme naturalistiche. L’emergenza sanitaria ha coinvolto anche il comparto delle aree naturali protette e da qui l’appello alla partecipazione con il 5x1000 al fine di contribuire ad un’economia più a misura d’uomo e improntata alla sostenibilità ambientale.

Con lo spot la Federparchi invita a sottoscrivere il 5x1000 scegliendo uno dei parchi nazionali italiani.

Qui il Video sul canale YouTube Federparchi