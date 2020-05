LEX Anac su dati, Inail su Covid, FP su smart working

Anac, rotazione per servizi di protezione dati. Inail, infortunistica sul lavoro per Covid. Monitoraggio Funzione Pubblica su lavoro agile nelle PPAA

27 Maggio 2020

Pubblichiamo, in allegato sul sito Federparchi, la Delibera dell’Autorità anti corruzione (Anac) sull’affidamento del servizio di protezione dei dati, in particolare relativa all’applicazione del principio di rotazione per i contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali.

Segue la Circolare INAIL sull’infortunistica derivante da Covid riguardante, nello specifico, la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro; con riferimento al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Infine, sempre in allegato, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio sul monitoraggio relativo all’attuazione del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni nel periodo gennaio-aprile 2020.