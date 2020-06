Presidenza del Consiglio su attività di prevenzione incendi boschivi

LEX - Link alla nota del governo in Gazzetta Ufficiale

3 Giugno 2020

Qui di seguito il link della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, relativa alle attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. In particolare il governo si sofferma sulla individuazione dei tempi di svolgimento e avanza delle raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti.

Link alla nota in Gazzetta Ufficiale