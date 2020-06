Corte dei Conti su assunzioni personale “a scavalco” EE.LL.

LEX – le assunzioni “a scavalco” non rientrano nei limiti che la legge impone agli Enti Locali

8 Giugno 2020

La sentenza della Corte dei Conti del 18 maggio scorso, in allegato, è importante anche per i parchi regionali i quali, molto spesso, utilizzano personale “a scavalco”. Infatti la sentenza della Corte contabile stabilisce che i costi del cosiddetto personale a scavalco non rientra nei limiti e nei divieti di assunzione del personale che la legge impone agli enti locali.