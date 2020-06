Appalti verdi nei parchi, primo seminario formativo

Incontro su Green Public Procurement nei Parchi”, organizzato da Federparchi in collaborazione con l’Osservatorio Appalti Verdi (OAV) costituito da Legambiente e Fondazione Ecosistemi

8 Giugno 2020

Martedì 9 Giugno dalle 10,30 alle 12,30 si terrà il primo Seminario formativo “Il Green Public Procurement nei Parchi”, organizzato da Federparchi in collaborazione con l’Osservatorio Appalti Verdi (OAV) costituito da Legambiente e Fondazione Ecosistemi.

Il seminario si terrà su Zoom, registrandosi a questo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_UWmfOOTK-CuQWPZRKMVQ

In alternativa entrare nella piattaforma ZOOM e inserire il codice Webinar ID 811 2042 2331.

Successivamente gli iscritti riceveranno via mail il link del seminario, da usare domani.

Questo primo Seminario è il frutto dell’adesione di Federparchi all’Osservatorio e fa seguito al primo monitoraggio realizzato nel 2019 sulla conoscenza ed applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) e del Green Public Procurement (GPP) tra gli Enti gestori delle aree protette.

Durante il seminario si terrà una relazione sui CAM come strategia per gli Enti pubblici, un report del primo anno di monitoraggio e un focus sui CAM della carta e sarà possibile formulare domande specifiche alle quali si cercherà di dare risposta.

Il tema dei Criteri Ambientali Minimi negli acquisti da parte degli Enti Pubblici è finalmente iniziato a essere regolamentato a norma di legge in questi ultimi anni, offrendo linee guida e norme precipue per regolare i criteri di acquisto. Tra i vari Enti pubblici, sicuramente quelli che gestiscono le aree protette sono per definizione i più sensibili e attenti ai temi ambientali, eppure, dato il carattere di relativa novità di queste disposizioni, ancora si avverte fortemente il bisogno di comprendere meglio le procedure e i criteri corretti per rispettare le leggi e l’ambiente.

Anche quest’anno Federparchi e Legambiente hanno inviato a circa 250 Enti gestori un questionario per il secondo monitoraggio sull’applicazione dei CAM e del GPP, la cui scadenza per la compilazione era prevista il 31 maggio 2020 e già molti Enti hanno provveduto alla consegna.

Con l’occasione sollecitiamo chi non lo avesse ancora fatto a mandare il questionario quanto prima, per facilitare l’elaborazione delle risposte e la migliore calibratura degli eventi formativi che si stanno organizzando, dei quali il seminario del 9 Giugno sarà il primo rivolto appositamente alle Aree protette, mentre un secondo Seminario, previsto per Martedì 24 Giugno alle ore 10,30, approfondirà la conoscenza specifica dei CAM per gli arredi e le Linee Guida per la sentieristica.

Seguiranno ulteriori momenti di approfondimento dei quali vi daremo tempestiva notizia.

Programma del seminario

Saluti e introduzione alla formazione

Giampiero Sammuri Presidente di Federparchi

Antonio Nicoletti Legambiente

Il Monitoraggio civico sull'applicazione dei CAM dell'Osservatorio Appalti Verdi di Enrico Fontana Resp. dell'Osservatorio Appalti Verdi

Il GPP come strumento concreto di sostenibilità ed economia circolare, a cura del Direttore della Fondazione Ecosistemi, Silvano Falocco

Primo Question Time da parte dei partecipanti

Un caso specifico: l'applicazione del CAM Carta

Dana Vocino Fondazione Ecosistemi

Secondo Question Time da parte dei partecipanti