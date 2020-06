Direttivo Federparchi, Buschiazzo in giunta e Agostinelli vicepresidente

Entrano nel Consiglio direttivo i due presidenti del Parco Delta del Po (Emilia Romagna e Veneto)

10 Giugno 2020

Il Consiglio direttivo, riunitosi il 9 giugno in via telematica, ha eletto alla unanimità Daniele Buschiazzo, presidente del parco regionale del Beigua, come nuovo componente della Giunta esecutiva di Federparchi e va a sostituire Enzo Lavarra a cui vanno i ringraziamenti della Federazione per l’importante contributo dato in questi anni di partecipazione agli organismi dirigenti. Il Consiglio direttivo ha anche eletto, sempre unanimemente, Agostino Agostinelli alla carica di vicepresidente ed ha deliberato l’ingresso nel Direttivo dei due presidenti del Parco Delta del Po Diego Viviani e Moreno Gasparini, rispettivamente Emilia Romagna e Veneto.

Il Consiglio direttivo, inoltre, ha a lungo discusso sulla situazione determinatasi nelle aree protette a causa della pandemia e sulle difficoltà e potenzialità legate alla ripresa delle attività nella fase attuale. Particolare attenzione è stata posta sul tema delle Zone Economiche Ambientali di cui è stata ribadita l’importanza ma per le quali, come già ampiamente espresso negli ultimi due mesi, si sottolinea come siano limitate ai soli parchi nazionali mentre andrebbero estese a tutte le aree protette italiane.