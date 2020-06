Parere ANAC su funzionario con compiti anticorruzione

LEX - l'Autorità anticorruzione si esprime sulla possibilità che il compito sia svolto da un funzionario e non da un dirigente

10 Giugno 2020

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso un parere sulla possibilità di conferire ad un funzionario, e non al dirigente, le funzioni di anticorruzione previste dalla normativa

Nota dell’ANAC: Con la Delibera 453 del 27 maggio 2020 l'Autorità tratta il caso di un amministrazione che, pur in presenza di una struttura dirigenziale, ha conferito l’incarico di RPCT ad un funzionario avvocato di categoria D, non apicale e che non svolge funzioni dirigenziali.

Principalmente ANAC premette che l’art. 1, co. 7, legge 190/2012 prevede che egli enti locali i compiti di RPCT devono essere svolti, di norma, dal dirigente, previsione ribadita nel PNA, che ha chiarito che eventuali scostamenti dalla norma devono essere adeguatamente motivati. Inoltre il conferimento dell’incarico di RPCT ad un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici, già affrontata dall’Autorità nella deliberazione 841/2018, comporta incompatibilità tra le funzioni deducibile dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Da ultimo ANAC rileva che, in presenza di figure dirigenziali, un funzionario di categoria D potrebbe non avere l'autonomia e l'autorevolezza necessaria per esercitare il ruolo di RPCT. Il provvedimento si conclude con la raccomandazione all’amministrazione di valutare l’individuazione, all’interno dell’Amministrazione, del soggetto più idoneo a cui conferire l’incarico di RPCT, perché possa svolgere i compiti di prevenzione della corruzione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012, con efficacia e autonomia e indipendenza.