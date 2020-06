Parchi da scoprire, incontro con Swarovski Optik

Mercoledì 17, ore 11, Presentazione Web del primo binocolo digitale che consente osservazione e identificazione digitale degli animali

10 Giugno 2020

Strumenti per scoprire la natura: Federparchi e Swarovski Optik invitano al webinar mercoledì 17 giugno, ore 11, per la presentazione in anteprima del nuovo binocolo dG, Digital Guide. Il primo dispositivo ottico 8x25 che consente l’osservazione a distanza e l’identificazione digitale degli animali mediante l’app di Swarovski Optik.