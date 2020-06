Torna il “Giovedì dei parchi” su La7 con Paolo Sottocorona

Appuntamento settimanale nella rubrica Il Meteo La7 delle ore 7.50

11 Giugno 2020

Finito il lockdown e iniziata la ripresa delle attività torna, nella rubrica del Meteo su La7 delle ore 7.50, il “Giovedì dei Parchi” con Paolo Sottocorona. Un appuntamento settimanale che da due anni, in coda alle previsioni del tempo, ospita immagini delle aree naturali protette fornite da Federparchi grazie alla collaborazione degli enti gestori. In avvio di questo nuovo ciclo il conduttore ha selezionato le immagini dell’isola di Pianosa, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ed ha sottolineato come i parchi siano il luogo ideale non solo per stare in contatto con la natura, che fa bene alla salute fisica e mentale, ma anche per rispettare il giusto distanziamento sociale come precauzione contro il virus. Federparchi ringrazia Sottocorona e La7 tv per l’accoglienza e la sensibilità verso il sistema dei parchi.