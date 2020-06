Piccoli Comuni e Cammini d’Italia, presentazione web mercoledì 17 ore 11

Federparchi partecipa al webinar in cui sarà illustrata la ricerca sulla rete dei Cammini d’Italia

15 Giugno 2020

Il rapporto Piccoli Comuni e Cammini d’Italia esplora i Cammini italiani per analizzare il valore e la ricchezza dei Piccoli Comuni: veri e propri cantieri di diversità culturale e territoriale, dove l’accoglienza diventa una risorsa, la sostenibilità si tramuta in spinta alla crescita e l’identità si trasforma in competitività. La presentazione via web della ricerca è mercoledì 17 giugno alle ore 11 su www.symbola.net e sui canali social della Fondazione Symbola.

I Cammini d’Italia si configurano come un network di percorsi che collega tradizioni, natura e bellezza, economia a misura d’uomo e agroalimentare a filiera corta, multinazionali tascabili e associazioni non profit.

Piccoli Comuni e Cammini d’Italia è un viaggio composto da 44 itinerari in 15.400 km che si snoda lungo tutta la Penisola e le isole, attraversa 1.435 comuni, di cui 944 piccoli (66% di quelli interessati dalla rete degli itinerari), e incontra oltre 2mila beni culturali e 179 produzioni DOP/IGP, l’86,6% di queste ultime nei piccoli comuni.

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO

ERMETE REALACCI Presidente Fondazione Symbola

GUIDO CASTELLI Presidente Ifel-Fondazione Anci

DARIO FRANCESCHINI Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

CONDUCE

GIUSEPPINA PATERNITI MARTELLO Direttrice Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa RAI

INTERVENGONO

GIAMPIERO SAMMURI Presidente Federparchi

ENZO BIANCO Presidente Consiglio Nazionale ANCI

ALESSANDRA BONFANTI Legambiente nazionale

SOFIA BOSCO Direttore sede di Roma e dei Rapporti Istituzionali FAI

MARCO BUSSONE Presidente Uncem nazionale

FRANCO ISEPPI Presidente Touring club italiano

GIAMPIERO LUPATELLI Vicepresidente Caire

ETTORE PRANDINI Presidente Coldiretti

La ricerca è realizzata da Symbola e Fondazione IFEL.

Partner tecnico: Consorzio CAIRE.

Con il patrocinio di: MiBACT | ANCI | UNCEM | Federparchi | FAI – Fondo Ambiente Italiano | Touring Club | Coldiretti | Legambiente.