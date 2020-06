Consiglio di Stato su appalti e concessioni di servizi

LEX - Definizione del ruolo del Piano Economico Finanziario

17 Giugno 2020

Con la sentenza n. 3348/2020 il massimo consesso amministrativo giurisdizionale stabilisce il ruolo del Piano economico finanziario nelle concessioni di servizi. Esso è è quella di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto, attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo, il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione. Per cui il PEF consiste, concretamente in un documento che fonda la sostenibilità dell’offerta e non può affatto sostituirla. In particolare l’offerta rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività ; in difetto di puntuali previsioni della legge di gara, non si potrebbe affermare che la carenza della relazione al PEF costituisca, in astratto, un ostacolo alla leggibilità dell’offerta.