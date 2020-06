Appalti Verdi e Green Procurement in Italia, slide del seminario 9 giugno

19 Giugno 2020

Il tema dei Criteri Ambientali Minimi negli acquisti da parte degli Enti Pubblici è finalmente iniziato a essere regolamentato a norma di legge in questi ultimi anni, offrendo linee guida e norme precipue per regolare i criteri di acquisto. Tra i vari Enti pubblici, sicuramente quelli che gestiscono le aree protette sono per definizione i più sensibili e attenti ai temi ambientali, eppure, dato il carattere di relativa novità di queste disposizioni, ancora si avverte fortemente il bisogno di comprendere meglio le procedure e i criteri corretti per rispettare le leggi e l'ambiente.

Il 9 giugno scorso si è svolto un webinar su questi temi, organizzato da Federparchi in collaborazione con l'Osservatorio Appalti Verdi (OAV) costituito da Legambiente e Fondazione Ecosistemi e frutto dell'adesione di Federparchi all'Osservatorio. L'incontro ha fatto seguito al primo monitoraggio realizzato nel 2019 sulla conoscenza ed applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) e del Green Public Procurement (GPP) tra gli Enti gestori delle aree protette.

Pubblichiamo tre slide illustrative dei lavori: