Il parco Vesuvio riapre all’insegna della sicurezza e dell’innovazione

Sammuri: il sistema dei parchi è in grado di coniugare conservazione della natura e sviluppo sostenibile all’insegna dell’innovazione tecnologica

19 Giugno 2020

“Faccio un plauso al Parco Nazionale del Vesuvio che il 17 giugno ha riaperto al pubblico le visite al Cono del cratere tramite il sentiero n.5. - lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - Il giorno successivo mi sono recato personalmente sul cono accompagnato dal Presidente Agostino Casillo ed ho assistito alla ritorno dei turisti che potranno di nuovo fruire, in pieno rispetto delle norme sanitarie, delle meraviglie del vulcano. Constato con piacere che l’ente parco ha trasformato la crisi generata dalla pandemia in una opportunità di innovazione. Con la riapertura delle visite, infatti, entra in funzione il nuovo servizio di biglietteria online, che sarà la sola modalità di emissione dei biglietti. A tale sistema si affianca la gestione dei flussi di accesso con l’installazione di tornelli con controllo elettronico. In questo modo sarà agevole il contingentamento dei visitatori che avrà un duplice effetto: garantire il distanziamento fisico e apprezzare meglio le bellezze del paesaggio. L’esperienza del Vesuvio dimostra, insieme alle tante altre aree protette che stanno ripristinando le visite guidate, che il sistema dei parchi italiani è in grado di coniugare conservazione della natura e sviluppo sostenibile all’insegna dell’innovazione tecnologica”.