Il Green Public Procurement nei parchi, webinar formativo il 24 giugno h 10.30

Seminario su appalti verdi e Criteri Minimi Ambientali per le forniture nelle aree naturali protette

22 Giugno 2020

Si terrà via zoom il seminario formativo dedicato al tema degli “appalti verdi” per gli enti gestori delle aree naturali protette. Qui il programma e il link per le iscrizioni:

Saluti e introduzione alla formazione:

Giampiero Sammuri Presidente di Federparchi

Antonio Nicoletti Legambiente

L’osservatorio Appalti Verdi, Marco Mancini Legambiente

Relazione introduttiva a cura del Direttore della Fondazione Ecosistemi, Silvano Falocco

Linee guida nella sentieristica per le aree protette, Dana Vocino Fondazione Ecosistemi L'applicazione del Criteri Ambientali Minimi nell’acquisto degli arredi, Dana Vocino Fondazione Ecosistemi

Question Time da parte dei partecipanti

Coordina Agostino Agostinelli – Vicepresidente Federparchi

LINK PER REGISTRAZIONE