Assunzioni enti pubblici: circolare Funzione Pubblica

LEX – anche per gli enti parco le assunzioni non saranno più neutrali ma dovranno effettuarsi a valere sulle proprie capacità assunzionali”

26 Giugno 2020

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni. Una disposizione di queste norme interessano anche i parchi regionali e nazionali. In particolare è di interesse per i parchi la disposizione che “in caso di mobilità extra compartimentale, le amministrazioni di altri comparti, nonché provincie e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni, per effetto della nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 non potranno più considerare l’assunzione neutrale ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie capacità assunzionali”.