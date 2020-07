Banca dati sui procedimenti disciplinari nella PP.AA

Presente sul portale “PerlaPA” raccoglie tutte le informazioni disciplinari per i dipendenti pubblici

3 Luglio 2020

LEX - “Procedimenti Disciplinari” è una banca dati presente sul portale ‘PerlaPA’ che raccoglie le comunicazioni relative alle azioni disciplinari a carico dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni pubbliche comunicano i dati entro 20 giorni dall’adozione dell’avvio, della conclusione e dell’eventuale provvedimento di sospensione cautelare. Per quanto riguarda i dati del primo quadrimestre, su 1931 procedimenti disciplinari avviati, 466 si sono conclusi, 1346 sono ancora in corso e 119 sono sospesi per procedimento giudiziario. Dei 466 procedimenti disciplinari conclusi, 82 hanno dato luogo all’irrogazione di sanzioni gravi quali 13 licenziamenti e 69 sospensioni dal servizio.