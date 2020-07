Legittima la richiesta di conoscenze informatiche per concorsi in EE.LL

Sentenza del Consiglio di Stato relativa ad un bando per dirigente tecnico di un Comune

3 Luglio 2020

LEX - Il Consiglio di Stato si è espresso in merito all'approvazione della graduatoria definitiva di un Comune per un concorso per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico, affermando la legittimità della scelta del Comune di configurare nel bando di concorso la conoscenza degli strumenti informatici come requisito di ammissione. la sentenza è la numero 3975 del 22 giugno 2020.