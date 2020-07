ARAN su riposo compensativo ai turnisti

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) risponde ad un quesito sul riposo compensativo per i lavoratori turnisti

LEX - Aran Risponde a quesito sul riposo compensativo ai lavoratori turnisti - Al lavoratore turnista, che presta la propria attività lavorativa su sei giorni lavorativi e uno di riposo, spetta o meno una giornata di riposo compensativo laddove il dipendente dovesse lavorare in una giornata di festività infrasettimanale?

Dalla lettura dell’art. 19 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, relativo alla disciplina delle turnazioni, si evince che per il “disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro ”, ai dipendenti turnisti è corrisposta, tra le altre, un’indennità specifica per il lavoro prestato, una giornata festiva infrasettimanale e, che tale maggiorazione, ai sensi della lett. d, comma 5 dell’articolo in commento, è ulteriore rispetto alle maggiorazioni previste nelle lettere precedenti, le quali disciplinano rispettivamente le maggiorazioni da riconoscere nell’ipotesi di turno notturno o festivo (lett. b) e quelle di turno festivo notturno (lett. c). Ne consegue che non residuano ulteriori spazi per concedere alcun recupero o riposo compensativo.