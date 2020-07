Ciclabilità, progettare e gestire una rete fra i parchi italiani, webinar il 17 luglio

Appuntamento online alle ore 11, introduzione al seminario di settembre sulle ciclovie nelle aree protette

8 Luglio 2020

Le ciclovie come strategia di mobilità sostenibile per connettere i parchi fra di loro e per una mobilità dolce del territorio. Il 17 luglio, dalle ore 11, si terrà un webinar rivolto in particolare ad operatori dei parchi e di realtà istituzionali connesse ai parchi (comuni, comunità montane) con l’obiettivo, definito col contributo di tecnici, urbanisti ed esperti del settore, di offrire a chi opera sul territorio gli strumenti per decidere, progettare, realizzare e gestire reti di connessione ciclabile, che aiutino, anche dal punto di vista economico oltre che culturale e paesaggistico, i territori legati ai parchi. Il webinar è introduttivo al corso di formazione, sullo stesso tema, che si terrà per una intera giornata nella metà di settembre. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, e costituisce titolo di accesso al corso di settembre che sarà a numero chiuso.

Partecipano: Giampiero Sammuri Presidente Federparchi; Agostino Agostinellli Vicepresidente Federparchi; Dario Furlanetto già Direttore parchi Ticino e Adamello; Roberto di Vincenzo Presidente Isnart.

Link per la registrazione