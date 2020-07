Direttivo Federparchi il 16 luglio a Roma, ore 10.30

La riunione si terrà sia in presenza che via Zoom

9 Luglio 2020

Il Consiglio Direttivo di Federparchi, si riunirà Giovedì 16 luglio, alle ore 10.30 a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, in Via Cavour 50/a. La riunione si terrà sia in presenza che in via telematica. All’ordine del giorno della discussione: 1. Aggiornamento situazione Covid-19; 2. Ridefinizione iniziative; 3. Convocazione Assemblea straordinaria ottobre 2020; Varie ed eventuali.