La sentenza della Corte Costituzionale in difesa dei parchi liguri

Il dispositivo con cui la suprema Corte ha bocciato al legge della Regine Liguria che avrebbe ridimensionato il sistema regionale dei parchi naturali

9 Luglio 2020

LEX - Con la sentenza num. 134 la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della legge regionale Liguria di riordino delle aree protette regionali, per non aver coinvolto gli enti locali nella rideterminazione di tali aree, per aver stabilito un regime giuridico del piano del parco insufficiente alla tutela degli interessi ambientali, per aver stabilito, violando la legge quadro nazionale la composizione delle comunità di parco in modo difforme dalla legge quadro 394.

In allegato la sentenza num. 134 della Corte Costituzionale sul giudizio di legittimità relativo alla legge regionale della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3.