Cassazione su incarichi extra istituzionali dei dipendenti pubblici

Illeciti quelli conferiti senza autorizzazione preventiva

9 Luglio 2020

LEX - La Corte di Cassazione con la sentenza del 18 giugno 2020, n. 11811 ha stabilito, in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici che senza la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza il soggetto che conferisce l'incarico extra istituzionale commette un illecito che non può essere sanato dal rilascio di una autorizzazione postuma, pronunciata con la formula “ora per allora” dall'ente pubblico datore di lavoro, in quanto essa è incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione (art. 53, c. 7, d.lgs 165/2001), che è quella di verificare ex ante l’insussistenza di conflitti di interesse