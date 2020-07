ANAC, PP.AA. devono indicizzare le pagine web “amministrazione trasparente”

Comunicato dell’Autorità anticorruzione per sollecitare le PP.AA. che spesso addirittura bloccano l’indicizzazione

10 Luglio 2020

L’Autorità anticorruzione in data 1 Luglio 2020 ha pubblicato un comunicato (allegato) con cui si invitano le pp.aa. a rendere indicizzabile la loro Sezione trasparenza. Infatti l’Anac ha constatato la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”. Questo è palesemente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa; pertanto si richiamano le amministrazioni e gli OIV al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine in oggetto.