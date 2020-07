Indagine conoscitiva per i parchi su specie aliene invasive e biodiversità

Questionario ai gestori delle aree naturali protette nell’ambito del progetto LIfeAsap di cui Federparchi è partner

13 Luglio 2020

Il progetto Life ASAP, che vede Federparchi come partner e Ispra capofila, ha lavorato per aumentare la consapevolezza sul problema legato all'introduzione di specie aliene invasive attraverso la realizzazione di diverse campagne di comunicazione, attività di divulgazione, eventi di citizen science e corsi di formazione.

Le aree naturali protette svolgono un’opera fondamentale nel contrastare le minacce delle specie aliene; l’esperienza dei “bioblitz”, svoltisi lo scorso anno in numerosi parchi in tutta Italia, ha rappresentato un importante momento di incontro fra i visitatori delle aree protette e le tematiche delle specie aliene invasive.

Gli enti gestori delle Aree protette sono invitati a rispondere al questionario che si trova al seguente LINK

Le risposte, assolutamente anonime, saranno fondamentali per comprendere meglio lo stato di conoscenza sul tema e per programmare i futuri interventi per combattere questa minaccia per la biodiversità.

Per maggiori informazioni sul progetto europeo: www.LifeAsap