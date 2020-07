Sammuri: sbloccare l'utilizzo dei fondi che i parchi già hanno

Intervenendo alla premiazione di Obiettivo terra 2020: Risorse disponibili, vanno solo utilizzate per contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori

15 Luglio 2020

“Apprezzo la sensibilità e la disponibilità del governo rispetto alle aree naturali protette. Sarebbe utile, tuttavia, intervenire anche su alcuni meccanismi che impediscono la capacità di spesa dei parchi, è paradossale che persistano dei vincoli all’utilizzo di risorse che già nella disponibilità degli enti parco. – lo ha affermato il presidente di federparchi intervenendo alla premiazione di Obiettivo terra 2020 - A maggior ragione in questa fase impegnativa di ripresa, la semplificazione delle procedure per l’utilizzo di fondi che già sono utilizzabili darebbe un ulteriore impulso ai settori che ruotano attorno agli enti parchi, in particolare a tutta la filiera del turismo sostenibile che è una voce importante per i territori dove insistono le aree naturali protette.”