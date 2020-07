Gli Auguri di Federparchi al Presidente della Repubblica

In occasione del suo compleanno messaggio di auguri a Mattarella

23 Luglio 2020

Il presidente di Federparchi ha inviato un messaggio di auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che compie 79 anni. Ecco il testo:

Ill.mo sign. Presidente,

mi permetto di porgerLe a nome delle Aree naturali protette italiane i migliori Auguri per il suo compleanno. La sua sensibilità istituzionale anche sui temi ambientali e naturalistici è per noi motivo di sprone e fiducia a compiere con rafforzato impegno la nostra missione di conservazione a tutela del patrimonio di biodiversità e delle eccellenze rappresentate dal sistema delle aree protette italiane; dai parchi nazionali, ai regionali, alle aree marine protette, alle centinaia di riserve statali e regionali, scrigni di bellezza unici al mondo. E’ ancora ben viva in noi l’emozione di quando, il 24 maggio dello scorso anno, Lei ci ha ricevuti al Quirinale in occasione della Giornata Europea dei parchi. Da quell’appuntamento, e dai numerosi e continui richiami che Lei rivolge ai cittadini italiani sull’importanza della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e della necessità di fronteggiare i mutamenti climatici, Noi traiamo ulteriore linfa per proseguire nelle nostre azioni nell’interesse del bene comune che i parchi rappresentano per il nostro Paese.

Giampiero Sammuri

Presidente Federparchi