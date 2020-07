Inps su congedo parentale per Covid 19 ai dipendenti pubblici

Valutazione dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR)

29 Luglio 2020

LEX – Messaggio INPS sulla assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR); imponibile contributivo. In riferimento all’ Articolo 25 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato come “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”.