Protocollo sicurezza anti Covid19 per dipendenti pubblici

Documento del Ministro della Pubblica amministrazione

30 Luglio 2020

LEX - Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministro per la Pubblica Amministrazione con le Organizzazioni sindacali - Roma 24 luglio 2020. Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Protocollo in allegato