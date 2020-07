Auguri alla nuova presidente della Commissione Ambiente della Camera

Auguri anche ad Albert Laniece, nuovo vice presidente della Commissione Ambinete al Senato

30 Luglio 2020

“A nome di Federparchi- Europarc Italia auguro buon lavoro all’on. Alessia Rotta, eletta alla presidenza della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Auguri anche al sen. Albert Laniece, nuovo vice presidente della Commissione Ambiente al Senato.

Auspico di proseguire con entrambi i rami del Parlamento, come sempre avvenuto, un proficuo dialogo e una collaborazione istituzionale al fine di operare nell’interesse delle aree naturali protette che, a maggior ragione in questa fase, costituiscono un baluardo a tutela della biodiversità e al contrasto dei mutamenti climatici nonché laboratori di esperienze per modelli di sviluppo sostenibile.”

Lo dichiara il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri