Bene stanziamento Mattm per le Aree Marine Protette, adesso risorse anche per i parchi regionali per dare unitarietà al sistema delle aree protette

Ministero dell'Ambiente stanzia 4,5 milioni di euro per le AMP, il commento del presidente Sammuri

31 Luglio 2020

“Apprezziamo lo stanziamento di 4,5 milioni di euro del Ministero dell’ambiente per interventi di mitigazione e adattamento ai mutamenti climatici per le Aree Marine Protette, con particolare attenzione all’efficientamento energetico delle strutture. Riteniamo sia un importante passo avanti per far si che le AMP, scrigni di bellezza e di biodiversità marina, non siano più le “cenerentole” nel sistema delle aree naturali protette. Ci auguriamo anche che questo approccio porti a finanziamenti analoghi per i parchi regionali che, pur costituendo una parte cospicua delle aree protette italiane, versano largamente in una condizione di scarsità cronica di risorse e con profonde differenze da regione a regione. Un provvedimento del genere andrebbe nella direzione di rimettere in moto il piano triennale delle aree protette che, pur previsto dalle legge per dare unitarietà al sistema, è da moltissimi anni a inapplicato.”

Lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri commentando l’iniziativa del Ministero dell’Ambiente a favore della Aree Marine Protette





Qui la news sulla iniziativa del Ministero dell'Ambiente:

Clima: 4,5 mln euro per progetti nelle aree marine protette

Bando Minambiente. Costa, valorizzare patrimonio

ROMA, 31 LUG - Quattro milioni e mezzo di euro per

il finanziamento di interventi finalizzati alla mitigazione e

all'adattamento ai cambiamenti climatici nei territori delle

aree marine protette italiane. Li prevede un bando del ministero

dell'Ambiente, 'Aree marine protette per il clima', nell'ambito

del progetto 'Parchi per il clima' che ha già stanziato 100

milioni di euro per progetti improntati alla sostenibilità da

realizzarsi nei parchi nazionali. Nel dettaglio, i fondi saranno

destinati a interventi di efficienza energetica del patrimonio

immobiliare pubblico nella disponibilità dell'area marina

protetta e a interventi per la realizzazione di servizi e

infrastrutture di mobilità sostenibile terrestre e marina.

Le schede relative alle proposte progettuali dovranno essere

trasmesse entro il 10 settembre alla Direzione generale per il

mare e le coste del ministero. Entro sessanta giorni dalla

scadenza del termine di presentazione, la Direzione effettuerà

una verifica delle proposte i cui esiti verranno comunicati a

ciascun soggetto beneficiario.

Tutti gli interventi finanziati dovranno concludersi entro e

non oltre cinque anni dal trasferimento delle risorse.

"Analogamente al progetto 'Parchi per il clima' - afferma il

ministro dell'Ambiente Sergio Costa - con il programma 'Aree

marine protette per il clima' il ministero ha voluto destinare

un finanziamento considerevole alle aree marine protette

nazionali per progetti di mitigazione e adattamento ai

cambiamenti climatici, dall'efficienza energetica degli edifici

alla mobilità sostenibile via mare e via terra. Le aree marine

protette del nostro Paese sono un patrimonio di biodiversità

inestimabile che dobbiamo tutelare ma anche valorizzare, per

esempio con il turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente. È

questo l'obiettivo di questo bando, che sicuramente susciterà

l'interesse degli enti gestori delle aree marine protette. (ANSA)