Proroghe stato di emergenza sanitaria e misure connesse

5 Agosto 2020

LEX - Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, la proroga dello stato di emeregnza sanitaria ed una serie di altre misure connesse. Nello specifico:

Nuovi DPCM per il Covid-19

Nelle more dell'adozione dei DPCM 'speciali', i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 83/2020, continua ad applicarsi il DPCM 14 luglio 2020.

