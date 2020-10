Assegnazione beni confiscati a terzo settore – anche ai parchi

28 Settembre 2020

LEX – L’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha pubblicato il bando per l’assegnazione ai soggetti del terzo settore, (fra i quali parchi nazionali e regionali). Individuati oltre mille lotti per complessiva 1400 particelle catastali.

Qui il LINK