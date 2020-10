Spreco alimentare, Federparchi impegnata per la consapevolezza “zero waste”

Azione con Ministero dell'Ambiente e i parchi nazionali Dolomiti Bellunesi, Vesuvio e Alta Murgia

29 Settembre 2020

Contenere le perdite e lo spreco di prodotti alimentari, incentivando la filiera corta, sviluppando la conoscenza della biodiversità alimentare e valorizzando la tipicità dei prodotti. Con questi obiettivi Federparchi, in occasione della prima “Giornata internazionale contro lo spreco alimentare” ha avviato, nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, un’azione di sensibilizzazione in tre parchi nazionali che fanno da aree pilota per l’iniziativa “Zero Spreco”, a cui è abbinata la campagna “Parchi Plastic free” in corso da tempo. L‘azione si sviluppa nei parchi nazionali delle Dolomiti Bellunesi, del Vesuvio e dell’Alta Murgia ed è rivolta soprattutto alle scuole del territorio delle aree protette e alle aziende della filiera agroalimentare. Particolare attenzione viene rivolta anche alla cultura anti-spreco con una campagna mirata sulla consapevolezza e la diffusione buone pratiche per il recupero del cibo e l’utilizzo degli alimenti del territorio.