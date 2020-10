Le regole d’oro per vivere i parchi in sicurezza, al via campagna di sensibilizzazione di Federparchi

Dodici consigli per esplorare ed immergersi in sicurezza nella natura: conoscenza dei luoghi, attrezzatura, prevenzione, meteo e altro.

6 Ottobre 2020

La frequentazione della rete sentieristica nelle aree protette è in costante aumento, ma con essa crescono statisticamente le possibilità di incidenti. Il rischio Zero in natura non esiste, ma può essere ridotto al minimo.

La sicurezza di chi percorre i nostri sentieri è un tema estremamente importante per Federparchi, che inizia da oggi una campagna di sensibilizzazione e prevenzione pubblicando le "Regole d'Oro" per vivere i Parchi in sicurezza, riassunte per noi da Tullio Bernabei (allegato).

Il secondo passo sarà un webinar, previsto per il 27 di questo mese, dal titolo "La sicurezza sui sentieri nelle aree protette: rischio, responsabilità, prevenzione e comunicazione"

Link alle regole d'oro