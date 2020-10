Assemblea straordinaria di metà mandato – Roma 15 ottobre

Appuntamento in presenza a Roma, Centro Congressi Cavour, o in via telematica. Ore 14.30

7 Ottobre 2020

Il futuro delle aree naturali protette: sfide, nuovi spazi ed emergenze. I parchi alla prova delle opportunità del Green New Deal, per una ripartenza dell’Italia all’insegna della sostenibilità e per una economica a misura d’uomo. Il ruolo delle aree protette a fronte dell’emergenza sanitaria, dei mutamenti climatici e della necessità di una tutela della biodiversità che si coniughi con modelli di sviluppo eco-compatibile. Questi i temi che saranno affrontati nell’assemblea straordinaria di Federparchi che si svolgerà a Roma il 15 ottobre dalle ore 14.30 alle 18.30 nel corso della quale si entrerà nello specifico della situazione italiana e delle evoluzioni, anche normative, del sistema dei parchi. Il meeting si terrà, in presenza, presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/a, Roma e in via telematica su piattaforma Zoom.