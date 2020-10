INPS su congedo parentale per Covid ai dipendenti P.A.

7 Ottobre 2020

LEX - In allegato la circolare dell’INPS con le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per i lavoratori dipendenti a causa della quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111.