Garante Privacy sulla conoscibilità dei dati sanitari.

LEX - i dati su emergenza sanitaria possono essere diffusi in forma aggregata garantendo sempre la riservatezza dell'identità dei soggetti interessati e del loro stato di salute

12 Ottobre 2020

LEX - Parere del Garante per la Privacy in base al quale le P.A. possono consentire l’accesso civico parziale ai dati sanitari dei cittadini in relazione al Covid19, purchè si eviti la pubblicazione di dati e informazioni che possano rivelare, anche indirettamente, l’identità di soggetti interessati e il connesso stato di salute. I dati su l’emergenza sanitaria possono quindi essere forniti (numero di tamponi, numero di positivi, per fasce di età, sesso etc.) sempre garantendo la riservatezza della identità delle singole persone.