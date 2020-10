Il nuovo decreto con le misure per l’emergenza sanitaria

Link al sito del governo con il testo integrale e gli allegati

13 Ottobre 2020

LEX -Il presidente del Consiglio ha firmato il decreto con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Qui il link al sito del governo con i testi integrali sia in pdf che in word e gli allegati al fine di avere un panoramica completa dei provvedimenti adottati per tutto il territorio nazionale.

Link al sito del governo