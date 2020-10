Ministero della Salute su procedure di “isolamento” e “quarantena”

Indicazioni e chiarimenti su come comportarsi in base alle varie tipologie di contatto: da positivi asintomatici a positivi a lungo termine

14 Ottobre 2020

Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni sui criteri e modalità dell’isolamento o della quarantena in relazione all’infezione da Covid19 in base alla tipologia dei sintomi e dei casi.

La circolare chiarisce che l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

La circolare chiarisce, nel dettaglio, anche le procedure da seguire per le diverse casistiche: positivi asintomatici, positivi sintomatici, positivi lungo termine e contati stretti asintomatici.