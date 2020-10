Vivere i parchi in sicurezza, webinar il 27 ottobre

Rischi, responsabilità, prevenzione e comunicazione per la sicurezza nelle aree protette. Appuntamento su Zoom alle ore 11

19 Ottobre 2020

La frequentazione della rete sentieristica nelle aree protette è in costante aumento, ma con essa crescono statisticamente le possibilità di incidenti. Il rischio Zero in natura non esiste, ma può essere ridotto al minimo. La sicurezza di chi percorre i nostri sentieri è un tema estremamente importante per Federparchi pertanto, dopo la pubblicazione delle "Regole d'Oro", il 27 ottobre, alle ore 11, si svolgerà un webinar dal titolo "Vivere i parchi in sicurezza: rischio, responsabilità, prevenzione e comunicazione".

Intervengono: Ciro Amato, ufficio legislativo Federparchi; Tullio Bernabei, esperto in gestione del rischio. Conclude, Giampiero Sammuri, presidente Federparchi. Modera, Gianni Montesano, giornalista.

Link per la registrazione