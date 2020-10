Il nuovo decreto del governo del 18 ottobre sull’emergenza sanitaria

Lex – Link al nuovo Dpcm con le nuove misure per fronteggiare il Covid19

19 Ottobre 2020

LEX - In Gazzetta Ufficiale le Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

LINK alla Gazzetta Ufficiale