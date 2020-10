MIPAAF su interventi compensativi alla trasformazione del bosco

21 Ottobre 2020

LEX _ E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali in merito all’adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco.

