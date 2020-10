Presidenza del Consiglio sul piano triennale per l’informatica nella PA

29 Ottobre 2020

LEX - Un comunicato di Palazzo Chigi informa che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti con il n. 2053/2020 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022.

Il decreto di approvazione e l'allegato Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (www.innovazione.gov.it) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.agid.gov.it).